Bourse Chevening : sept bourses pour les diplômés tunisiens

Dans un communiqué rendu public, aujourd’hui 25 août, l’Ambassade du Royaume-Uni à Tunis a lancé un appel à candidature pour les futurs leaders souhaitant décrocher un Master dans les universités britanniques grâce à la Bourse Chevening. Notons que la période de soumission des demandes pour la Bourse Chevening 2018/19 restera ouverte jusqu’au 7 Novembre 2017.

La Bourse est décernée aux candidats dotés d’un potentiel en matière de leadership et qui aspirent à un poste de responsabilité dans leur pays. Pour cela ils doivent s’inscrire à une des universités de leur choix pour pouvoir décrocher un Master. Les études durent un an à partir de septembre 2018.

Cette année, il a été décidé d’accorder sept bourses aux candidats tunisiens afin de financer leurs études de Master dans l’un des domaines suivants :

Administration publique, bonne gouvernance et transparence Participation politique et relations internationales Journalisme et promotion des médias professionnels L’Etat de Droit et Droits de l’Homme Sécurité et lutte contre le terrorisme

La Bourse Chevening est un programme mondial de bourses d’études du gouvernement britannique, financé par le Ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO) et est destiné 118 pays .

Elle permet également l’accès à un réseau d’Alumni (les anciens de Chevening) influents, reconnus et respectés dans le monde entier. La communauté d’Alumni Chevening compte aujourd’hui plus de 44.000 membres à travers le monde. Les candidats Chevening ont eu un excellent bilan et occupent des postes de leadership dans plusieurs secteurs, y compris la politique, la gestion des affaires, les médias, la société civile et les disciplines académiques.