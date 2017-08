Dans un souci de proximité avec ses clients tunisiens résidant à l’étranger (TRE) et pour répondre au mieux à leurs besoins, AMEN BANK a décidé d’installer une agence mobile à bord du car-ferry Le Tanit (CTN), au cours de cette saison estivale, afin de les accueillir durant les traversées en provenance de Marseille et de Gênes.

A cette occasion, AMEN BANK a fait bénéficier nos compatriotes du professionnalisme et de l’expertise de ses conseillers, qui ont su les guider dans leurs besoins bancaires et les assister dans la réalisation de leurs projets en Tunisie, et ce, en leur proposant des solutions adaptées et innovantes.

C’est également dans cette optique, qu’AMEN BANK a spécialement développé à l’intention des TRE le PACK WATANI, qui constitue un ensemble de produits et de services correspondant à leurs besoins et proposés à un tarif global attractif.

En effet, le PACK WATANI comprend deux variantes, en dinars et en dinars convertibles:

Le client pourra bénéficier de l’ouverture d’un compte en dinars convertibles ou d’un compte chèque en dinars, avec la gratuité des frais de tenue de compte, d’une carte bancaire internationale « Visa Classic » ou d’une carte nationale « Sésame », d’un accès à la Banque Digitale avec @mennet et Amen Mobile, d’un compte CRÉDIM WATANI* (épargne logement en dinars convertibles, qui permet de financer toutes sortes de projets immobiliers en Tunisie) avec la gratuité des virements reçus de l’étranger et en cas de besoin urgent pour un crédit immobilier, il aura un accès prioritaire au CREDIM EXPRESS, dont les formalités sont simplifiées, tout en bénéficiant de conditions de financement avantageuses et de délais réduits, et ce, grâce aux divers partenariats avec plusieurs promoteurs immobiliers.

Par ailleurs, les conseillers d’AMEN BANK ont proposé d’autre produits et services novateurs et en particulier AMEN FIRST BANK, la banque 100% en ligne, qui offre au client la possibilité d’ouvrir son compte bancaire intégralement en ligne, là où il se trouve et d’opérer toutes ses opérations en quelques clics aux tarifs les plus bas.

Egalement et dans le cadre de sa campagne pour ses clients Tunisiens résidant à l’étranger, AMEN BANK a ouvert, durant les mois de juillet et d’août 2017, certaines de ses agences, au cours de l’après- midi et même le samedi matin. Tous les agents mobilisés à cet effet se sont faits un plaisir de les accueillir et de leur communiquer toutes les informations nécessaires.

La liste des agences concernées d’AMEN BANK est disponible sur le site web d’AMEN BANK www.amenbank.com.tn et sur sa page officielle Facebook.

Enfin et pour soutenir cette action d’envergure, le Centre de Relation Clients AMEN BANK (joignable par téléphone au 71 148 888) a apporté sa contribution en fournissant à nos compatriotes toutes les informations complémentaires sollicitées.