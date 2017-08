IOPS : les olympiades internationales sur la résolution des problèmes

Le coup d’envoi pour les « Olympiades internationales sur la résolution des problèmes et la programmation compétitive » appelé en anglais International Olympiads in Problem Solving (IOPS)» sera donné aujourd’hui, 24 août à Gammarth.

L’événement, qui se tiendra sous le patronage du Professeur Slim Khalbous, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Ministre de l’Education par intérim, est soutenu par plusieurs champions du monde et aussi par les pays pionniers en résolution des problèmes et programmation compétitive (Japon, Chine, Russie, France, Autriche, …).

Cette initiative tunisienne est soutenue par l’IOPS qui est un concours individuel : tout élève ou étudiant peut participer à ce concours. Le comité national de chaque pays est chargé de sélectionner les membres de «l’équipe nationale» de l’IOPS à travers des concours locaux et un concours national final. Les meilleurs membres de chaque équipe seront qualifiés (entre 4 et 12) pour le concours international. Ainsi, tous les pays seront représentés lors de la finale internationale.

Le concours national est prévu pour le mois de mars 2018, Le concours international pour juin-juillet 2018. Le concours vise, entre autres, à essaimer la culture de l’excellence parmi les jeunes étudiants et diplômés, afin de combattre le chômage, en rehaussant leur niveau dans le domaine des technologies de l’information et de la communication en particulier et dans tous les autres domaines en général.