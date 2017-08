Ennahdha opte pour un remaniement ministériel restreint incluant les trois postes vacants

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha se dit en faveur d’un remaniement ministériel restreint, lors de sa réunion tenue le mercredi 23 août. Autrement dit, il suffirait de remplacer les postes restés vacants des trois ministères uniquement.

Le remaniement ministériel ne devrait pas être élargi à un remaniement ministériel global, qui comprendrait tous les ministères. De son côté, Imed Khemiri, porte-parole du parti a déclaré: « Aujourd’hui, nous avons juste besoin de faire une modification partielle d’un certain nombre de ministères, soit les ministères des Finances, de la Coopération et de l’Education. » Il a également ajouté: « Ceux qui occuperont ces postes seront concernés par le document de l’Accord de Carthage, après la consultation des signataires. »

Et de poursuivre: « Il est d’autant plus important que ce remaniement soit effectué avant la rentrée scolaire et parlementaire, pour mieux se préparer. »

Le porte-parole officiel a également affirmé que le mouvement Ennahdha a proposé des noms de candidats pour ces postes, en mettant l’accent sur la nécessité de « profiter de la compétence des ministres, de leur intégrité et du principe de la transparence. »

Concernant les prochaines élections municipales, il a souligné qu’il faut les maintenir et non les reporter et que tout report n’est pas bénéfique pour le processus de la transition démocratique, en déclarant: » De ce fait, il faut maintenir la date des municipales pour le 17 décembre. »