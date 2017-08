Carte «Rafikni», le nouveau-né de la Poste Tunisienne et Largest Info

La nouvelle carte de paiement électronique co-brandée baptisée «Rafikni» a été lancée par la Poste Tunisienne et la société «Largest info», et ce, au profit des visiteurs de la Tunisie, particulièrement les Algériens.

S’inscrivant dans le cadre des efforts déployés par les deux institutions pour encourager davantage l’utilisation des canaux de paiement électronique au profit des visiteurs de la Tunisie et pour contribuer au développement et à la diversification des services financiers numériques, cette nouvelle carte «Rafikni» est une carte à puce prépayée d’une validité de trois ans.

Elle est destinée aux touristes visiteurs de la Tunisie qui sont des clients de «Largest info», leur permettant d’être titulaire d’un compte virtuel en dinar tunisien et de bénéficiant de plusieurs services financiers.

La carte co-brandée «Rafikni» est également une carte sécurisée, simple à utiliser, valable uniquement sur le territoire tunisien, permettant à son porteur d’effectuer plusieurs opérations financières.

Il s’agit du paiement des achats de biens et de services auprès des commerçants abonnés à la plateforme de paiement électronique de la Poste Tunisienne, paiement des achats de biens et de services via les TPE auprès des commerçants affiliés «MasterCard», paiement via les applications mobile de la Poste Tunisienne et du retrait en espèces auprès des DAB de la Poste Tunisienne et des banques.

A noter que cette carte est offerte gratuitement et sera commercialisée, dans une première phase, au niveau de 27 bureaux de poste répartis sur tout le territoire tunisien.