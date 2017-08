BCT: les réserves en devises atteignent 103 jours d’importation

L’encaissement de l’emprunt Banque Mondiale de 456 millions d’euros le 22 août 2017 a permis de rétablir le niveau des réserves en devises à 103 jours d’importation, selon la dernière publication de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

A cet égard, la même source a souligné qu’outre le caractère cyclique de l’évolution des réserves en Tunisie lié à l’activité économique, la gestion du stock des avoirs en devises connaît, comme ce fut le cas récemment, un certain décalage entre les dépenses arrivant à échéance et les recettes programmées. Ceci induit parfois des baisses relativement prononcées mais momentanées de ce stock que la BCT œuvre à maintenir au-dessus d’un niveau stratégique, permettant de répondre aux objectifs dévolus aux réserves en devises.

Ceci étant, le maintien des avoirs en devises à des niveaux adéquats nécessite, selon la BCT, la maîtrise du rythme d’accroissement du déficit commercial et surtout le rétablissement de l’activité des secteurs pourvoyeurs de devises ainsi que l’éradication de toute activité économique parallèle qui est de nature à aspirer d’une manière incontrôlable les ressources qu’il s’agisse en devises ou en dinars.

Il est à rappeler qu’en 2017, le niveau des réserves en devises a bénéficié de l’encaissement de l’émission de 850 millions d’euros en février qui a porté le stock en devises de 99 à 116 jours d’importation.

Toutefois, ce stock a baissé sous l’effet des pressions continues sur la balance commerciale, des règlements au titre du service de la dette extérieure et du tarissement des entrées en devises liées, d’une part, aux perturbations de la production du phosphate et du pétrole et, d’autre part, à la baisse des recettes en billets de banque étrangers malgré l’amélioration de l’activité touristique à cause de la prolifération du marché parallèle en devises.

A mi-août, ce stock a atteint 90 jours d’importation, notamment après le remboursement en principal et intérêts de l’émission Samurai VI (12,7 milliards de yens).