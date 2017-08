ROUHANYET : coup d’envoi de la deuxième édition

Le coup d’envoi du Festival international de la musique mystique ROUHANYET sera donné aujourd’hui, 23 août au Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (Ennejma Ezzahra) à Sidi Bou Saïd. Organisé par Rostom Foundation, ce festival se terminera le 28 août.

Au programme : 20 spectacles musicaux, ateliers sur le yoga et le mysticisme et conférences-débats. Des derviches tourneurs de Damas assureront la cérémonie de l’ouverture prévue pour 22h aujourd’hui. Parmi les invités citons: Ensemble Ibn Arabi, Lotfi Bouchnak, Gospel Singers de High Rock, Javed Hussain et autre musiciens. Quant à la clôture, elle sera assurée par l’ensemble Aloes de Alya Sellami et le Diwan Soufi (Palestine).

Hichem et Sana Rostom, les organisateurs du festival ont indiqué que «Rouhanyet est une promenade spirituelle dans le jardin des musiques mystiques du monde, au-delà des croyances et des religions. Notre message d’amour, de paix, de fraternité et de tolérance vise l’élévation des consciences pour un monde meilleur. C’est un message qui s’adresse au cœur bien plus qu’à la raison», tout en affirmant qu’il s’agit d’un message d’amour et de tolérance.

Il est à rappeler que la première édition du festival s’est déroulée à Nefta (gouvernorat de Tozeur), en 2016. Pour cette année, Sidi Bou Saïd sera le cœur battant de ces journées, qui commenceront pour la plupart dès 9 heures et continueront jusqu’à très tard en soirée.

Pour découvrir le programme officiel et de plus d’amples détails sur les horaires et la programmation du festival, il suffit de consulter la page officielle de l’événement sur le réseau social Facebook.