Rencontres Africa 2017: vers le renforcement du positionnement de la Tunisie en Afrique

Après le franc succès qu’a connu la première édition des Rencontres Africa 2016, tenue à Paris, l’édition 2017 se tiendra du 2 au 6 octobre 2017 dans trois pays stratégiques, à savoir la Côte d’Ivoire, le Kenya et pour la première fois la Tunisie.

Organisées en alternance entre la France et l’Afrique, les Rencontres Africa constitueront une des plus importantes conventions d’affaires jamais organisées en Afrique et la plus ambitieuse, avec trois destinations d’envergure régionale à travers le continent.

Cet événement vise à proposer des rencontres entre entreprises africaines et françaises pour mieux se connaître, favoriser les échanges, multiplier les partenariats et évoquer les conditions de croissance accélérée et créatrice d’emplois.

Les entreprises tunisiennes peuvent prendre part à l’un ou les trois rendez-vous programmés. Sachant que le rendez-vous de Tunis, prévu les 5 et 6 octobre 2017, sera marqué par la présence de plusieurs centaines de dirigeants, dont 150 représentants des entreprises françaises, 150 entreprises africaines et 250 entreprises tunisiennes.

La délégation tunisienne qui y prendra part sera présidée par Samir Kotti, Directeur Classe export Tunisie.

Initiées sous le haut patronage du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, et du ministère français de l’Économie et des Finances, les Rencontres Africa 2017 sont co-pilotées par Business France et Africa France et bénéficient du soutien de Medef International, l’AFD Proparco, le CIAN et la Société Générale.

Au menu de ces rencontres, 8 grandes thématiques seront au cœur des conférences et ateliers, dont les Industries de transformation des produits agricoles, Infrastructures – BTP – Ville durable, Énergie et matières premières, Numérique, Formation, Financement, Pôles de services intégrés, Start-up et entrepreneurs.

Ainsi, cette manifestation de grande envergure internationale, offre la possibilité de prendre directement rendez-vous (rencontres B to B) avec l’ensemble des participants africains et français présents à l’opération.

Il est à rappeler que les Rencontres Africa 2016, organisées les 22 et 23 septembre à Paris, ont pulvérisé leurs objectifs avec la tenue de 10 conférences plénières en hémicycle et 21 colloques et ateliers. Cette édition a été marquée par la participation de 2347 personnes et la tenue de 3730 rendez-vous, et ce, en présence de 543 visiteurs inscrits aux B to , B, 59 exposants, 181 journalistes…