Plus de 1000 terroristes ont été transférés vers le Maroc et la Tunisie

Connaitra-t-on le nombre des terroristes qui sont entrés secrètement? Selon le journal britannique « The Guardian », ils sont plus de 1000 terroristes de retour secrètement en Tunisie et après les défaites successives de Daech dans les zones de conflit, que ce soit en Syrie et en Irak.

Après la chasse à l’homme intensive contre les membres de la cellule marocaine responsable de l’attaque terroriste en Espagne, l’attention s’est tournée vers les centaines de djihadistes de retour en Europe par le détroit de Gibraltar, les services de renseignement de toute l’Europe étant en alerte maximale.

Selon The Guardian, les terroristes responsables des dernières attaques en Catalogne seraient parmi les 300 djihadistes revenus au Maroc des zones de conflit. Quant aux terroristes tunisiens, plus de 1800 selon le journal, nombre d’entre eux sont déjà rentrés au pays suite aux multiples défaites à Mossoul et Raqqa.

Selon une récente déclaration du ministre de l’Intérieur, 800 terroristes seraient déjà de retour. Plusieurs d’entre eux ont été arrêtés, mais la question qui demeure sans réponse aujourd’hui est de savoir combien de ces personnes arrêtées, puis traduites en justice, ont-elles été relâchées?