Kaïs Allani, membre du Conseil national d’Afek Tounes et coordinateur de son laboratoire socioéconomique, indique que le prochain remaniement ministériel ne supportera pas les tractations politiques et les nominations partisanes, et expose pour les lecteurs de leconomistemaghrebin.com la vision d’Afek Tounes sur la structure du gouvernement.

Le membre du bureau politique d’Afek Tounes a indiqué que la structure du gouvernement vue par Afek Tounes a déjà été soumise à l’ancien Chef du gouvernement Habib Essid et à Youssef Chahed. Afek Tounes tient encore à cette structure, dit-il. L’idée consiste à regrouper les ministères sur quatre pôles et le Chef du gouvernement devient à la fois le stratège et le coordinateur entre les quatre pôles. Ainsi pour avoir une politique d’Etat, le Chef du gouvernement doit concevoir lui-même les grandes lignes pour chaque pôle.

Pour le pôle économique, il regroupe les ministères sectoriels et macro-économiques. Le Chef du gouvernement donnera sa vision politique : par exemple, s’il indique qu’il faut accorder la priorité au secteur des Tics, le ministère des Finances doit préparer des textes et incitations pour les ingénieurs en Tic et chaque ministère devra porter sa pierre à l’édifice.

Le deuxième pôle est celui des ressources humaines composées du ministère de l’Education, l’enseignement supérieur, l’emploi et la formation professionnelle. Ce pôle se penchera sur les besoins de la Tunisie dans les prochaines années, en matière de compétence et de formation. Le pôle en question travaillera sur la problématique de l’enseignement et de l’employabilité depuis la première année primaire jusqu’à l’obtention du diplôme universitaire et d’un diplôme de formation professionnelle. Le pôle prendra soin de vérifier si le système éducatif est en parfaite adéquation avec le marché du travail.

Le troisième pôle est relatif aux ministères souverains (Justice, Défense, Affaires étrangères et Intérieur) qui peuvent faire partie d’un pôle sans qu’il y ait un chef du pôle à part le chef du gouvernement.

Le quatrième pôle est un pôle social qui regroupe le ministère des Affaires culturelles, des Affaires religieuses, le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, de la famille et de l’enfance, de la Jeunesse et des sports. « Il reste aussi la question de l’efficacité des secrétariats d’Etat », ajoute-t-il.

En ce qui concerne le remaniement, notre interlocuteur a considéré qu’il faut choisir des personnes non seulement compétentes mais qui ont également une très bonne connaissance du ministère qu’elles vont diriger. « Aujourd’hui, il n’ y a plus de place pour des personnes ayant uniquement un profil politique », conclut-il.