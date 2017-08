Conect International : pour une réforme de la loi des changes

Face aux développements récents, Conect International attire l’attention sur les entraves auxquelles font face les opérateurs économiques tunisiens désirant investir à l’étranger.

En effet, il existe un nombre important d’autorisations, d’agréments, d’accords préalables, de formulaires à remplir contradictoires et incohérents qui empêchent les opérateurs d’agir sans risquer de tomber dans l’illégalité. De plus, le code des changes et du commerce extérieur, qui remonte à janvier 1976, a été suivi d’un enchevêtrement inextricable de lois, d’arrêtés, de circulaires et de diverses dispositions.

Comment peut-on encourager le développement à l’international de nos opérateurs économiques si la loi aujourd’hui ne répond plus aux impératifs et problématiques liés au développement des filiales à l’étranger ?

Ainsi, les entreprises tunisiennes opérant à l’étranger se retrouvent souvent face à des procédures archaïques et complexes.

Par conséquent, une réforme de la loi des changes est un impératif afin de faciliter le développement de l’entreprise tunisienne à l’international.

C’est pourquoi, Conect International appelle à un allègement des textes et à une refonte totale de ce cadre devenu obsolète.