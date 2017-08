Youssef Chahed: « Il est grand temps de parler de remaniement ministériel »

Emplois, chômage, ce sont autant de sujets cruciaux abordés lors des travaux du lancement officiel de la Stratégie Nationale pour l’Emploi, organisés par plusieurs organismes dont l’OIT ( l’Organisation internationale du Travail), le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, l’UTICA et l’UGTT. Présent lors du coup d’envoi des travaux, le Chef du gouvernement Youssef Chahed, dans une déclaration aux médias, a affirmé: « L’emploi et le chômage sont les plus grands défis que devra relever la Tunisie, six ans après la révolution ».

Soulignant un taux chômage en hausse, en particulier chez les diplômés dans les régions intérieures, il a ainsi déclaré que le gouvernement d’union nationale ainsi que ses partenaires mettent en oeuvre une stratégie nationale pour la création d’emplois, « une de nos priorités », a-t-il indiqué.

Et de poursuivre: « Or en créant de l’emploi, nous créons de la croissance. Il est à rappeler également qu’un point de croissance engendre 15.000 postes d’emploi. J’espère que d’ici la fin de l’année nous arriverons à atteindre une croissance de 2.5. Même s’il y a eu une légère amélioration, cela reste encore insuffisant car il manque aujourd’hui des réformes structurelles, des politiques actives en matière d’employabilité ».

Il ajoute: « Rappelez-vous quels ont été les mots scandés lors du 14 janvier, il y avait six ans de cela. Quand les Tunisiens sont descendus dans la rue, ils avaient clamé liberté, dignité et emploi. Aujourd’hui il est temps de remettre les pendules à l’heure à propos de la lutte contre le chômage, même si nous avons fait des grands pas, mais je redis une fois de plus, beaucoup reste à faire ».

Sur la question du remaniement ministériel, il a déclaré : “Il est grand temps de parler de remaniement ministériel, la liste des ministrables n’est pas encore établie”, a-t-il conclu.