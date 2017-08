Tourisme – Tunisie : encore des signes positifs

La ministre du Tourisme, Selma Elloumi, a fait savoir que le nombre de touristes ayant visité notre pays jusqu’à la date du 20 août a atteint 4 millions 580 mille, dans une déclaration à Mosaïque fm.



Par ailleurs, elle a indiqué que le taux de touristes européens a connu une évolution de 16% par rapport à la même période de 2016, celui des touristes algériens ayant augmenté de plus de 60% par rapport à l’année dernière. Les recettes générées se montent à 1 milliard 500 millions de dinars, soit en augmentation de 19% par rapport à 2016.

La reprise de l’activité touristique semble s’amorcer avec le retour du tour-opérateur historique Thomas Cook. En effet, suite à un entretien avec la ministre, ce dernier commence à promouvoir la destination Tunisie à partir d’aujourd’hui, 22 août, les autorités britanniques ayant levé l’interdiction de voyage sur la Tunisie pour leurs citoyens, ainsi que celle pour les ressortissants tunisiens de transporter des appareils électroniques sur les vols à destination du Royaume-Uni.

La récupération des marchés traditionnels comme l’Allemagne et la France est aussi un signe positif de relance. Les chiffres montrent bel et bien que la ville de Sousse a reçu 518 mille touristes depuis le début de l’année dont une majorité de Français et d’Allemands. Pour rappel, les recettes touristiques en 2016 ont enregistré 113,1 MDT ( – 50% par rapport à 2015), 488.975 nuitées ( -46,5% par rapport à 2015) et 279.909 arrivées aux frontières ( -17,7% par rapport 2015).