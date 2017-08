Bourse de Tunis: quatrième semaine consécutive de hausse

L’indice phare de la Bourse de Tunis, Tunindex, a terminé la quatrième semaine consécutive sur un territoire positif avec une hausse de 0,7% à 6 233,19 points, ramenant sa performance annuelle à 13,6%.

Ainsi, les échanges hebdomadaires ont été relativement faibles avec un flux moyen de 3 millions de dinars.

Selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs, le titre BH s’est offert la meilleure performance de la semaine en gagnant 8% à 25,950 dinars dans des capitaux de 3 millions de dinars.

Egalement, le titre Attijari Bank a grimpé de 6% à 35,570Dt. Dans un volume de 0,7 millions de dinars, représentant 5% des échanges hebdomadaires.

A l’inverse, les titres SANIMED et SALIM ont respectivement plié de 8% à 4,050 dinars et de 4% à 32,810 dinars. Les échanges sur les deux titres ont été faibles, soit un flux de 8 000 dinars pour SANIMED et de 1 000 dinars pour SALIM.

Concernant la dernière séance de la semaine, le Tunindex a affiché une hausse de 0,44% à 6 233,19 points.

Valeur vedette de la séance, la BH s’est appréciée de 6% à 25,950 dinars, générant des capitaux de 0,7 millions de dinars. Transigé à 3 000 dinars, le titre Monoprix a augmenté de 2,9% à 9,790 dinars.

SAH Lilas a été la valeur la plus active de la séance en s’appréciant de 1,4% à 15,110 dinars dans des échanges de 3 millions de dinars.

Lanterne rouge de la séance, le titre SANIMED a accusé la plus forte baisse en glissant de 4,5% à 4,050 dinars, et ce, dans de faibles échanges de 2 000 dinars.

Pour le titre Tawasol Group Holding. Il a cédé 2,6% à 0,380 dinars, creusant sa contre-performance annuelle à 30%.