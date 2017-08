Tunisia Tech-Samsung: inauguration d’un nouveau Brand store à Tunis

La société Tunisia Tech, leader dans la distribution des téléphones mobiles et des tablettes, a inauguré, en collaboration avec la société Samsung, son nouveau Brand store qui se situe en plein cœur de la capitale, à l’avenue de Paris, et ce, dans le but de renforcer sa relation de proximité avec les consommateurs tunisiens.

Lors de la cérémonie d’inauguration, organisée hier en présence de Ho Lim, directeur général de Samsung électronique Tunisie, Mahmoud Fazeni, directeur général de Tunisia Tech, a souligné que «notre but est d’offrir à tous les visiteurs un lieu d’expérience qui regroupe plusieurs catégories de téléphones mobiles et tablettes».

Et d’ajouter que ce nouveau Brand store, qui vient consolider la relation avec les clients, offre à sa clientèle plusieurs services après-vente, produits et accessoires conçus essentiellement pour satisfaire leur besoins.

Dans ce même espace, dédié exclusivement aux clients de la marque Samsung, des conseillers experts sont recrutés pour guider, selon ses dires, les clients, satisfaire leurs besoins et répondre à toutes leurs interrogations pour chaque modèle exposé.