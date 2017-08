Fin du calvaire judiciaire pour l’Hôtel Laico

Le Tribunal de première instance du Nord de Tripoli a rendu son verdict en date du 9 août 2017. Un jugement qualifié de définitif tranchant quant à la véracité et la légalité du registre commercial relatif à la Société libyenne des investissements africains, enregistrée sous le numéro 22188, annonce l’entreprise, dans un communiqué rendu public, aujourd’hui, 18 juin.

En effet, après plusieurs années de conflits et de divergences entre les parties se disputant devant les tribunaux libyens, la légalité de représentation de la Société libyenne des investissements africains qui gère, entre autres, l’Hôtel LAICO (ex-Abou Nawas – Tunis), l’affaire vient de connaître, enfin, son épilogue et son dénouement.

Le verdict en question stipule les dispositions suivantes :

– Président du Conseil d’administration de la Société et son représentant légal : Docteur Salah Khelifa Awadh;

– Directeur général : M. Mehdi Salem Chakouna.

L’entreprise a considéré que le jugement constitue, à n’en point douter, un pas positif et important qui va contribuer à remettre de l’ordre dans la gestion de ladite Société, en vue d’un retour à la normale du cours de ses activités et d’une levée des obstacles et des difficultés par lesquelles passent les différentes sociétés relevant de la Société libyenne des investissements africains, aussi bien en Tunisie que dans les autres pays africains, en général.

Ce dénouement judiciaire de l’affaire devrait, également, contribuer notamment à la reprise des activités de l’Hôtel LAICO.