Exclusif: Lamia Zribi à la tête du Conseil national de la statistique

Lamia Zribi, ex-ministre des Finances, a été désignée, ce matin, présidente du Conseil national de la statistique (CNS).

A cette occasion, une cérémonie a été organisée en présence de Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale et ministre des Finances par intérim, ainsi que les membres du CNS et des représentants de différentes structures tunisiennes d’information statistique.

Biographie de Lamia Zribi

Née le 29 juillet 1961 à Medjez El Bab, gouvernorat de Béja, Lamia Zribi est originaire du gouvernorat de Zaghouan. Elle est mariée et mère de deux enfants.

Mme. Zribi est titulaire d’un diplôme de fin d’études supérieures de l’Ecole nationale d’administration (ENA) en 1993, et d’une maîtrise en sciences économiques de la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis (1983).

Avant d’être nommée ministre des Finances au sein du gouvernement Youssef Chahed, elle a été PDG de la BFPME.

Précédemment, elle avait occupé le poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale en 2015. Jusqu’à 2008, elle était directrice générale des prévisions et en 2001 directrice des dépenses extérieures au sein du même ministère.