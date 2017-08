Elections municipales :Tounes Awalan revendique le report

Le comité constitutif du parti « Tounes awalan » a revendiqué le report des élections municipales, prévues pour le 17 décembre 2017, dans un communiqué rendu public hier, 17 août.

Ainsi le comité constitutif du parti a considéré que la tenue des élections municipales ne sera pas possible « si l’ARP, le gouvernement et l’ISIE n’assurent pas un climat propice pour la réussite des élections », indique-t-il.

De plus, le parti a appelé l’Assemblée des représentants du peuple à promulguer le Code des collectivités locales dans les plus brefs délais avant la date des élections municipales. Il rappelle qu’il n’est pas question d’élaborer le code à partir des lois antérieures à la Constitution de 2014. Dans le même contexte, Tounes awalan a revendiqué la mise en place de tribunaux administratifs et de cours des comptes régionaux pour superviser le déroulement des élections municipales et relever d’éventuelles infractions.

Par ailleurs, le comité constitutif a appelé à une rapide publication des décrets d’application relatifs au processus des élections (financement, nombre des sièges). Sur un autre volet, le parti a considéré que « l’ISIE n’est pas prête pour mener à bien les élections municipales à cause de la pression politique exercée sur elle afin de la contrôler par le biais des nominations partisanes au détriment de l’indépendance et la neutralité de l’Instance ». Notons que Tounes awalan est un parti politique qui a vu le jour au mois de juillet 2017. Il est formé d’ anciens dirigeants de Nidaa Tounes.