Prix de vente industriels en hausse de 4,5% en glissement annuel

Selon l’Institut national de la statistique (INS), l’indice des prix de vente industriels a progressé en juin 2017 de 4,5% en glissement annuel.

Cette hausse est due principalement à l’augmentation des prix des produits de l’industrie manufacturière de 4,1% et les prix des produits de l’industrie extractive de 8,2%, et ce, en raison de l’augmentation des prix des produits de l’extraction énergétique de 10,4% et des produits non énergétiques de 0,8%.

Toutefois, la hausse des prix des produits de l’industrie manufacturière résulte de la progression des prix des produits de l’industrie agro-alimentaire de 6,5%, de l’industrie mécaniques et électriques de 6,8% et de l’industrie du caoutchouc et des plastiques de 4,9%.

En variation mensuelle, l’indice des prix de vente industriels du mois de juin 2017 a augmenté de 0,6% après une augmentation de 0,7% enregistrée en mai (5,1%). Cette augmentation est due essentiellement à la hausse des prix des produits de l’industrie agro-alimentaire de 1,1%, de l’industrie textile de 1,6% et de l’industrie du papier et du carton de 1,5%.

Par contre, une baisse des prix a été enregistrée pour les produits de l’industrie extractive et des produits non énergétiques de 3,6%, du fait de la baisse du prix du phosphate de 5,9%.