Ouverture des inscriptions pour le Forum Jeunesse 2017

Les 13, 14 et 15 octobre à Sfax se tiendra la 7e édition du Forum Jeunesse sur le thème de la démocratie locale. 150 jeunes Tunisiens et Tunisiennes sont invités à participer à cet événement au sein des ateliers pour construire ensemble des projets.

Les associations du Sud-Est, mises à l’honneur lors de cette édition, ont également la possibilité d’être présentes sur le village associatif qui se tiendra au cœur de la ville de Sfax.

Au programme cette année : 10 ateliers organisés par Shanti portant sur 4 grandes thématiques, le village associatif coorganisé par un collectif d’associations sfaxiennes WeYouth Organization, Maison Du Droit et des Migrations de Sfax, JCE Sidi Mansour, ATL MST SIDA Bureau national, Art acquis, les agoras et le concert. Tous les détails et la procédure d’inscription aux ateliers et au village associatif sont sur le site en français et en arabe.