Attijari bank réaffirme son engagement envers les Tunisiens résidant à l’étranger

Forte de son réseau de 206 agences, réparties sur tout le territoire national et sa présence en Europe avec 45 agences (en France, Allemagne, Italie, Belgique…), Attijari bank met au profit des TRE des solutions adaptées et innovantes en termes de crédits immobiliers, services de transfert d’argent et banque à distance.

Afin de faciliter les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger, Attijari bank a conclu, cette année, plusieurs partenariats avec des organismes leaders qui opèrent en Europe et au Moyen-Orient, à l’instar de « Al Ansari Exchange », qui compte 69 bureaux aux Emirates Arabes Unis et « La banque Postale en France», avec 10 000 bureaux. Ces nouveaux partenariats viennent renforcer les conventions en vigueur avec « Western Union » et le réseau de « Attijariwafa bank Europe » représenté par 29 agences en France, 3 agences en Allemagne, 6 agences en Italie et 7 agences en Belgique. Ces partenariats permettront aux TRE de profiter des avantages offerts, notamment au niveau de la réduction des coûts et la compression des délais des transferts et de maintenir la relation avec la banque au-delà des frontières.

Attijari bank a également signé, en juin 2017, une convention de partenariat avec l’Office des Tunisiens à l’Etranger « OTE » qui devrait faciliter les transferts d’argent et l’obtention de crédits immobiliers.

En outre, l’offre dédiée aux Tunisiens résidant à l’étranger a été rassemblée en un seul package « Pack BLEDI+ » qui permettra de bénéficier des avantages suivants :

GRATUITÉ des frais de tenue de compte ;

GRATUITÉ des virements reçus de l’étranger sur le compte en Dinars Convertibles et en Devises ;

Inscription GRATUITE au service E-TRANSFERT via le site e-transfert.com.tn ;

; Consultation GRATUITE du compte via le site attijarirealtime.com.tn ;

; 50% de remise sur les frais de mise à disposition ;

Taux bonifié sur le crédit immobilier « DARI FI BLEDI ».

Un dispositif d’accueil a été mis en place au niveau de toutes les agences pour prendre en charge, conseiller et accompagner nos compatriotes tésidant à l’étranger au niveau de leurs opérations et leurs projets. Aussi, la banque a mis à leur disposition des interfaces d’échange et de prise de rendez-vous à partir du site web www.attijaribank.com.tn ou à travers son centre d’appel : à partir de la Tunisie 81 100 004* et à partir de l’étranger +216 71 110 300* (*appel non surtaxé) ou encore via e-mail : tsf@attijaribank.com.tn .