La Société Ivoirienne de Banque remporte le Prix du meilleur établissement du secteur financier de Côte-d’Ivoire 2017

Lors de la cérémonie solennelle de remise du Prix National de l’Excellence 2017, tenue à Abidjan le 04 août 2017, présidée par S.E. Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte-d’ivoire, c’est la Société Ivoirienne de Banque (SIB), filiale du groupe Attijariwafa bank, qui a remporté le très convoité prix du Meilleur Etablissement du Secteur Financier de Côte-d’Ivoire 2017.

Décerné pour la première fois, ce prix a été remis par le Premier Ministre ivoirien, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, au Directeur Général de la SIB, M. Daouda Coulibaly.

Il récompense ainsi la remarquable croissance de la banque (moyenne annuelle : +23% depuis 2010), la qualité de sa gouvernance et de sa gestion, de même que sa contribution notable au développement de l’économie via l’octroi de crédits (environ 580 milliards F CFA en 2016), la création d’emplois (+ de 100% de création nette depuis 2009) et ses opérations en tant que Spécialiste en Valeurs du Trésor (plus de 100 milliards en 2016).

Il distingue par la même occasion, depuis l’acquisition de la SIB en 2009 par le groupe bancaire panafricain Attijariwafa bank, un parcours particulièrement riche ponctué par l’admission à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA en 2016. Attendue par l’ensemble de la communauté financière et des investisseurs, cette cotation qui a été un véritable succès avec un nombre important de souscripteurs (plus de 14 000 en une journée) confirme la confiance placée en la solidité de la banque et en son modèle de développement au cœur duquel l’innovation occupe une place prépondérante.

Preuves de cette dynamique de leadership dans laquelle la banque s’est engagée depuis 2009 et qui vient d’être primée, le Crédit Express (positionné en quelques heures) et le confirming (mode innovant de financement des PME tout en permettant aux entreprises de dématérialiser les modes traditionnels de règlement de leurs fournisseurs). Au même titre, le leasing (pour lequel la SIB a conquis plus de 20% de parts de marché en moins de 2 ans) ou encore la capacité à proposer une offre intégrée Crédit et Assurance (en collaboration avec WAFA Assurance et WAFA Assurance Vie, autres filiales du groupe Attijariwafa bank) sont au nombre des performances ainsi reconnues.

Le prix récompense aussi l’infatigable engagement de la SIB en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises : au service des PME via l’accompagnement de la Fédération Ivoirienne des PME ou encore en faveur de la promotion de la Culture, l’Education et la Santé via des partenariats durables avec le FEMUA, la Fondation de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan, CARE International (appui à la scolarisation des jeunes filles), etc.

La banque avait déjà été honorée, en 2014, en recevant le 2e Prix d’Excellence de l’Emploi dans la catégorie « Entreprises », compte tenu de ses actions particulièrement soutenues en matière de recrutement.

Le Prix National de l’Excellence traduit l’engagement de l’Etat de Côte-d’Ivoire à promouvoir une société d’excellence. Célébré solennellement à l’occasion de la Fête Nationale (le 7 août), il s’inscrit dans le cadre de la ferme volonté du Président de la République de remettre le mérite et le savoir-faire à l’honneur dans les domaines clés de l’activité économique, sociale et culturelle.

Le Comité National de la Journée de l’Excellence est présidé par le Premier Ministre de la République de Côte-d’Ivoire. Le Comité Technique de sélection des lauréats est composé de membres issus du secteur privé (de la Confédération Générale des Entreprises de Côte-d’Ivoire, notamment), de l’administration publique et de la société civile.