Naziha Laâbidi : congés parentaux, un projet de loi en cours d’étude

Augmenter le congé de maternité est une proposition de projet qui n’a pas encore fait de bruit, mais celui d’instaurer un congé de paternité, va certainement faire polémique. Il prévoit un mois avant l’accouchement et quatre mois après. L’idée serait d’une nouvelle formule d’un retour au foyer des deux parents, affirme Naziha Laabidi, ministre de la Femme,de la Famille et de l’Enfance, lors d’une conférence de presse .

Elle a déclaré: « Un nouveau projet de loi est en cours d’étude, incluant ainsi le congé de maternité et celui de paternité »

D’après ce nouveau projet de loi, il est prévu de prolonger le congé de maternité : deux mois avant l’accouchement et six semaines après. Quant au père, il aura deux semaines de congés. Elle a ajouté que ce projet de loi est appuyé par le gouvernement ainsi que la société civile.

Dans une déclaration à leconomistemaghrebin.com Bochra Bel Haj Hamida, députée indépendante, a déclaré pour sa part: “Je suis pour le congé parental aussi bien pour l’homme que la femme. Il ne faut pas oublier que si on prolonge le congé maternité, chose que certaines entreprises n’acceptent pas, il se peut que certaines femmes risquent leur emploi, d’autres sont carrément licenciées et elles risquent de perdre leur indépendance économique. Et de ce fait, on rajoute une fois de plus l’inégalité à l’inégalité, ce qui fait obstacle à une promotion de carrière”.