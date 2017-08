INS: 5.6% de taux d’inflation à fin juillet 2017

Au terme du mois de juillet 2017, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0.9% par rapport au mois de juin de la même année. Cette augmentation est due essentiellement à celle des prix du groupe transport de 2%, du groupe boissons alcoolisées et tabac de 12.1% et des articles d’habillement et chaussures de 0.8%, selon les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS).

De ce fait, le taux d’inflation a atteint durant la même période un niveau de 5.6% contre 4.8% le mois précédent. Ce taux d’inflation a connu en 2017 des augmentations successives allant de 4.6% en janvier à 5% en avril, suivi d’une stabilisation à 4.8% durant les deux derniers mois.

La même source a dévoilé que l’importante augmentation enregistrée en juillet est due notamment à la hausse des prix des produits alimentaires et boissons de 3.6%, des articles d’habillement et chaussures de 13.3%, du groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles de 4.7%, du groupe meubles et des prix des articles de ménage et entretien du foyer de 4.7%.

Des hausses de prix sont également observées dans les tarifs du groupe santé de 4.2%, du groupe transport de 8%, du groupe communication de 2.2%, des services de restauration et hôtels de 6.1% et des prix des autres biens et services de 4.2%.

A noter que le taux d’inflation sous-jacente (hors alimentation et boissons et hors énergie) s’est établi à 6.7%, dont les prix de produits libres non administrés ont augmenté de 6.2% contre 0.8% pour les produits administrés.