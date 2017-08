A l’occasion du 13 Août, la fête nationale de la femme Tunisienne en ce dimanche 13 août 2017, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a prononcé un discours dans lequel il a souligné l’importance historique du code du statut personnel, l’égalité devant l’héritage et bien d’autres questions.

Le code du statut personnel, un des textes les plus importants que le pays ait connu. « Cela fait 61 ans que le CSP est né, il est bon de savoir dans quelles circonstances il a été créé quelques mois après l’indépendance du pays et bien avant l’adoption de la première Constitution », a-t-il rappelé.

Et de poursuivre: « Il s’agit de l’un des textes les plus importants de notre nation. Cela nous a permis la mise en place des équilibres sociaux. Quant à ceux qui l’ont rédigé, ils ont eu le courage de le faire et l’ont bien fait ».

Le sujet qui fera certainement polémique est l’égalité devant l’héritage, le chef de l’Etat a fait savoir que cette égalité ne va pas à l’encontre de la religion, De ce fait, il a indiqué que la création d’une commission des libertés individuelles examinera plusieurs questions dont une en particulier, la mise en place de l’égalité dans tous les domaines.

Il a ajouté: « La démocratie ne s’impose pas, elle se construit petit à petit. Quand on parle de démocratie, celle ci est indissociable avec un Etat de droit. Et si la Tunisie a réussi en tant que telle, c’est aussi grâce à la présence des femmes Tunisiennes dont chacune a contribué à la construction du pays ».

Evoquant la représentation parlementaire des femmes, le Chef de l’Etat a indiqué qu’elles sont 75 députées sur 217. Il déclare dans ce contexte: » Le plus important n’est pas le nombre, mais la manière dont elles traitent les dossiers, qui est remarquable ». Idem pour la représentation des femmes qui, dans le corps médical est de 60%, elle est de 35% pour les architectes, 41% pour les magistrats, 43% pour les avocats. Ceci dit, cela ne veut pas dire que les hommes sont fainéants, mais les femmes ont démontré qu’elles sont de vraies bosseuses ».

Et de poursuivre: » Une fois de plus la femme Tunisienne contribue à la relance économique d’une manière ou d’une autre. On peut toujours compter sur elle. D’ailleurs, nous savons très bien que quand il y a des dettes, soyez sûr que la femme respecte les échéances et paie ses dettes. Sur le plan personnel, elle participe aux alentours de 45% aux dépenses du couple. Tout comme nous misons sur la parité des femmes rurales et celles vivant dans les zones urbaines ».

« Si nous voulons une Tunisie démocratique, nous devons instaurer l’égalité entre les hommes et les femmes », a-t-il soulevé.

Evoquant l’élection présidentielle 2019, « même si certains ont tendance à l’oublier , d’abord il faut réussir 2017, la loi de Finances 2018, puis 2018. Et pourquoi pas une candidate à la présidentielle », conclut-il.

Notons que le Chef de l’Etat a décoré de nombreuses femmes de l’insigne de l’ordre de la République: Naziha Laâbidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Samira Merai Friaa, ministre de la Santé, Selma Elloumi Rekik ministre du Tourisme et à titre posthume la défunte femme de théâtre, Raja Ben Ammar.