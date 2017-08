Indicateur plus qu’encourageant que celui qui vient d’être annoncé dernièrement. Notre tourisme, qui semble afficher meilleure mine ces derniers temps, après une période de décevante accalmie, retrouve de l’énergie. En témoignent les paramètres de bon augure enregistrés qui vont permettre au secteur de se réconcilier avec sa vitesse de croisière.

Manifestement clément et revigorant, le dernier rapport de l’Organisation mondiale du tourisme puisque il est venu confirmer l’élan positif qu’a pris le secteur sous nos cieux. Ainsi, il a prévu que la Tunisie est capable, grâce à son potentiel, de retrouver sa vitesse de croisière, plus même de réaliser à ce propos un bond aussi bien qualitatif que quantitatif. Le rapport a, en outre, souligné que grâce à ces prédispositions, notre pays est en train de se reclasser en retrouvant sa place de destination touristique prisée et appréciée.

Rappelons que l’Organisation mondiale de tourisme (OMT) ou UNWTO ( World Tourism Organization Network) est une institution des Nations unies, chargée de la promotion, selon sa charte institutionnelle, d’un tourisme responsable, durable et accessible à tous. Elle s’active dans ce cadre à encourager l’application du code mondial d’éthique du tourisme, ce qui permet à ses activités de s’inscrire dans la perspective du développement durable. Elle compte 157 pays membres avec 6 membres associés et plus de 480 membres affiliés. Elle publie périodiquement des rapports concernant le vécu du tourisme à travers le monde. Le dernier a considéré que les résultats auxquels est parvenu son centre de recherches et de suivi permettent de croire que les choses en la matière vont plutôt bien non pas seulement pour la Tunisie mais aussi pour l’Egypte, et ce, malgré une certaine contingence à tendance négative dont la menace terroriste. Les progrès réalisés permettent de hisser les deux pays au niveau des meilleures destinations touristiques d’envergure. Le rapport a souligné particulièrement la décision du Royaume-Uni consistant en la levée de l’interdiction de voyage sur la Tunisie, ce qui est un facteur fort encourageant pour une reprise du tourisme à destination de notre pays.

Le constat de cette reprise pour la période écoulée, précisément depuis le début de l’année en cours avec 32.5 % comme taux d’entrée, a permis à l’OMT de bien positionner la Tunisie puisque son rapport a prédit que si les choses venaient à continuer sur cette lancée, le seuil de 7 millions et demi d’entrées de touristes pourrait être atteint rien que pour 2017.

Ce rapport, publié récemment, vient traduire le regain positif que connaît le secteur du tourisme ces derniers temps sous nos cieux. Il intervient à point nommé pour démontrer que notre tourisme va reprendre des couleurs après une « chute « enregistrée par le passé, du fait des circonstances particulières qu’a connues le pays. Nos souks, à titre d’exemple – cela a été remarqué – reprennent vie.

Et c’est tant mieux car synonyme d’oxygénation d’un secteur porteur qui a pâti du fait des périodes de « vague à l’âme » connues par le passé récent. Espérons que cette prédisposition continue sa courbe ascendante et qu’elle contribue à servir de locomotive à l’amélioration de l’ambiance économique dans le pays.