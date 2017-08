« Pas de prolongation de délai d’inscription pour les municipales au registre électoral”, a déclaré Anouar Belhassan, vice-président de l’ISIE, lors d’un point de presse, à l’issue d’une réunion du Conseil de l’instance.

Autrement dit, l’opération d’inscription a pris fin à minuit dans la soirée du jeudi 10 août. En totalité, il a rappelé que le nombre total des électeurs s’élève à 5.813.000 et dont 84.410 ont actualisé leurs données électorales.

Rappelons que le coup d’envoi des candidatures des futurs édiles pour les élections municipales qui se tiendront le 17 décembre 2017 vient d’être lancé, selon le vice-président, dont le délai de dépôt des candidatures est prévu du 19 au 26 septembre 2017. “Tout comme il n’y aura aucune révision du délai. Les futurs édiles devront se conformer aux règles”.

Pour les conseils municipaux et régionaux les critères d’éligibilité prévoient que le candidat soit de nationalité tunisienne, âgé plus de 18 ans et inscrit dans la circonscription dans laquelle il est candidat. Ne seront pas retenues les candidatures des militaires, des forces de sécurité intérieure et des membres de l’ISIE.

Toujours est-il que la question du taux de participation demeure problématique. Sigma Conseil, d’après une étude du mois d’avril dernier, prédit que 22. 3% des sondés disent n’avoir pas l’intention de voter bien que, paradoxalement, les élections municipales soient déterminantes pour la qualité de la vie du citoyen sur le plan local.