Samsung lance son nouveau smartphone à clapet

Samsung continue sur sa lancée, en officialisant, après la mise en marché du Galaxy S8 et S8 Plus, la sortie d’un nouveau terminal : le Samsung Leader 8. Un téléphone à clapet qui ravira les nostalgiques de ce type de téléphone, et qui réalise les performances d’un smartphone dernière génération.

En effet, le nouveau terminal à clapet n’a rien à envier à ceux présents actuellement sur le marché du haut de gamme.

Egalement baptisé sous le nom SM-G9298, le nouveau smartphone de la firme coréenne est équipé du processeur Snapdragon 821 et est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne extensible par carte microSD jusqu’à 256 Go.

Le nouveau venu de la marque Samsung se distingue par ailleurs par son élégance en arborant, deux écrans AMOLED de 4,2 pouces supportant une définition HD (1920 x 1080), l’un placé à l’intérieur du terminal, et l’autre à l’extérieur. Sans oublier que le nouveau terminal est doté d’un clavier physique de type T9.

D’un autre côté, le constructeur coréen a opté pour deux capteurs photos, dont l’un à l’arrière de 12MP et l’autre en façade de 5MP.

Quant à l’alimentation, le nouveau terminal sera équipé d’une batterie de 2300 mAh, qui selon Samsung permet une utilisation pouvant aller jusqu’à 60 heures environ et sera également compatible avec la technologie de recharge sans fil.

Le public dispose de très peu d’informations, hormis les caractéristiques techniques de l’appareil, la date de sortie et le prix n’étant en effet pas encore connus jusqu’à présent. Le nouveau venu de Samsung semble être destiné au marché chinois où le public est sans doute plus demandeur de ce type de téléphones.

Pourrait-on, dans le cas où ce terminal rencontrerait un grand succès, espérer sa commercialisation sur le marché mondial ?