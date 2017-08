Le déficit commercial s’est creusé davantage malgré la hausse des exportations

Durant les sept mois de l’année 2017, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur à prix courants montrent des exportations qui continuent de croître à un rythme assez soutenu, d’après des chiffres publiés, aujourd’hui 10 août, par l’Institut national des statistiques (INS).

En effet, les exportations ont augmenté de 15.9%, après un taux de 12.7% au cours des six mois de l’année 2017 et -0.5% durant la même période de l’année dernière. En valeur, les exportations ont atteint le niveau de 19128.9 MD, contre 16507.3 MD durant la même période de l’année 2016. De même pour nos achats qui ont atteint la valeur de 27756.9 MD contre 23363.6 MD durant la même période de l’année 2016, enregistrant une hausse de 18.8% contre 16.4% durant les six premiers mois de l’année 2017 et -0.7% durant la même période de l’année 2016.

Suite à cette divergence au niveau du rythme de croissance entre les importations (+18.8%) et les exportations (+15.9%), le solde commercial s’est établi au niveau de 8628.0 MD, contre 6856.3 MD durant la même période en 2016.

Le taux de couverture de 68.9% et de 70.7% durant la même période de l’année dernière, malgré la légère amélioration enregistrée par rapport aux six premiers mois de l’année en cours (68.1%).