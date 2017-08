Presse écrite : une nouvelle panoplie de mesures

Six mesures ont été prises au profit du secteur de la presse écrite, hier, 7 août 2017.

Les mesures en question sont le résultat d’une réunion de travail, au siège de la Présidence du gouvernement, entre Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, des représentants du ministère des Finances, de la Présidence du gouvernement, du syndicat général des médias relevant de l’UGTT et ceux de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ).

Les mesures en question sont :

– Rééchelonnement des dettes des établissements de la presse écrite auprès de la CNSS, dans le cadre d’un accord qui sera signé, en date du 8 août, au siège du ministère des Affaires sociales.

– Restructuration de la SNIPE La Presse et la tenue d’une réunion de la commission d’assainissement dans dix jours au maximum et ce afin de faciliter le déblocage des fonds accordés à SNIPE La Presse sous forme de prêt, conformément aux décisions prises lors d’un Conseil ministériel en date du 13 janvier 2017. Et en faire bénéficier Dar Essabah également.

– Création d’un fonds de soutien au profit de la presse écrite et électronique et l’inclure dans la loi de Finances 2018.

– Transmettre une circulaire aux établissements publics au niveau central et régional pour leur imposer l’acquisition des journaux et des magazines via des abonnements annuels.

– Accélérer la préparation d’une loi relative à la création d’un établissement qui gère la publicité publique et les abonnements et l’inclure dans la loi des finances 2018.

Sur un autre ongle, il a été décidé de se réunir au courant de la semaine prochaine pour se concerter sur l’application des augmentations salariales dans le secteur de la presse écrite.