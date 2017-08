Alors que le ministère des Finances a entamé les travaux relatifs aux préparations de la loi des Finances 2018, que les organisations nationales et les différents secteurs professionnels ont commencé à donner leurs avis, revendications et réserves sur ladite loi. Abdelmajid Zar, président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), expose les revendications de l’organisation agricole, dans une déclaration à leconomistemaghrebin.com.

Le président de l’UTAP a indiqué que le secteur agricole souffre de plusieurs problèmes. L’endettement est l’un des soucis majeurs des agriculteurs. « Même la décision prise fin 2013, début 2014 concernant l’exonération des dettes pour les agriculteurs dont le montant ne dépasse pas les cinq mille dinars a été entravée plusieurs fois et a subi plusieurs interprétations de la part de l’administration », explique-t-il.

« Quand on dit le principal de la dette, est-ce que ça veut dire ce qui reste du principal de la dette ou la totalité du montant ? », s’interroge-t-il et de rappeler que d’après le ministère des Finances l’agriculteur qui bénéficie de plus d’un crédit ne peut bénéficier de l’exonération. De même, il a avancé que l’organisation s’est rendu compte qu’un certain nombre d’aides accordées aux agriculteurs sont enregistrées auprès des banques comme des crédits.

Il a fait savoir que l’organisation revendique l’exonération des dettes des agriculteurs qui ne dépassent pas les 10 mille dinars et pour ceux dont les dettes dépassent les 10 mille dinars, l’organisation propose de les exonérer uniquement des intérêts et des pénalités de retard.

Par ailleurs, le président de l’UTAP a avancé que le secteur agricole bénéficie de l’exonération de plusieurs taxes mais « les agriculteurs ne bénéficient pas réellement de ses taxes et j’appelle à plus de clarification des textes juridique pour éviter toute fausse interprétation », conclut-il.