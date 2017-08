Une délégation de parlementaires s’entretient avec des prisonniers tunisiens en Syrie

La délégation de parlementaires, en visite en Syrie depuis vendredi dernier, a pu s’entretenir avec quatre détenus tunisiens ayant participé, dans les rangs des terroristes de Daech, à la guerre contre la Syrie.



Selon la déclaration du député du Front populaire (FP) Abdelmoumen Belaanes, les quatre détenus sont des jeunes âgés entre vingt et trente ans. Ils ont fait part de leurs remords pour avoir participer à cette guerre, tout en exprimant leur étonnement vis-à-vis du silence des autorités tunisiennes qui n’ont engagé jusqu’à présent aucune procédure pour les rapatrier en Tunisie.

Abdelmoumen Belaanes a indiqué, en outre, que ces détenus ont reconnu avoir été transférés en Syrie par des voies normales. Ils ont indiqué qu’ils ont été embarqués vers la Turquie à partir des aéroports tunisiens puis transférés par voie terrestre vers la Syrie. Chose qui dénote l’implication de certains responsables tunisiens dans cette affaire.

Lors de la même visite, la délégation parlementaire s’est entretenue avec le Président syrien Bachar Al Assad qui a, d’après ce qu’a rapporté le député, insisté sur la responsabilité de l’Etat tunisien dans la rupture des relations diplomatiques avec la Syrie. Bachar Al Assad estime, en outre, que la persistance de cette rupture pourrait être dû à l’existence de certaines contraintes intérieures et extérieure.

L’allusion est faite ici au refus catégorique du parti Ennahdha à l’égard d’un éventuel rétablissement de ces relations, mais aussi à la pression exercée par les partenaires occidentaux de la Tunisie qui s’opposent à cette normalisation des relations avec la Syrie.

Concernant le dossier des détenus tunisiens en Syrie, M. Belaanes a confirmé l’existence de contacts officiels entre les deux pays. La Tunisie et la Syrie entretiennent désormais un certain degré de coordination à ce propos, et ce, à travers l’échange d’information sur ces terroristes et la participation des autorités judiciaires compétentes tunisiennes à l’instruction les concernant. Des discussions relatives au rapatriement de ces terroristes sont en outre en cours, a affirmé le député.