Tunisie : OMV finalise la cession de ses parts dans le champ Ashtart à Perenco

OMV, société internationale de pétrole et de gaz basée à Vienne, Autriche, a annoncé officiellement le bouclage le 2 août 2017 la cession de ses parts, qui se montent à 50%, dans la concession Ashtart sise au Golfe de Gabès, ainsi que ses parts dans la société pétrolière et de gaz SEREPT, qui se montent également à 50%, cédées à Perenco.

La production journalière d’OMV sur le champ Ashtart a été en 2016 de 3000 barils/j. La cession effective a eu lieu en date du 1er janvier 2016. Les parties intéressées ont convenu de ne pas divulguer le montant de la transaction. Les 50% restants dans la concession Ashtart et ceux de la société SEREPT continueront à être détenus par la Société nationale tunisienne de pétrole ETAP, comme stipulé dans la transaction.

Selon un communiqué d’OMV, ladite cession répond à la stratégie mise en place par la société autrichienne pour l’optimisation de son portefeuille d’investissements. Et d’ajouter que la société, suivant le climat d’affaires prévalant actuellement, s’est tournée vers l’exploration et le développement de ressources en Tunisie et en particulier dans le Sud tunisien, précisément dans la concession Nawara et le site de prospection Jenein Sud qui contient nombre d’opportunités de découvertes intéressantes, et ce, dans l’objectif de booster sa production et le niveau de ses réserves pétrolières et de gaz.

Le champ d’Ashtart a été découvert en 1971 à 70 km au large de Sfax dans le Golfe de Gabès et est entré en fonctionnement depuis 1974. Il a été développé à l’origine par la société Elf-Aquitaine.