Karama Holding : bouclage de l’opération de cession de l’Ecole Internationale de Carthage

Une réunion s’est tenue hier 2 août 2017 afin de procéder à la finalisation de l’acquisition par Holged Tunisie de l’International School of Carthage (ISC ) qui a fait l’objet d’un appel d’offres lancé par Karama Holding et a suscité l’intérêt de 13 candidats parmi lesquels huit (8) ont été préqualifiés.

Et c’est au final le consortium, composé de Meninx Holding (chef de file), de SPE Capital Partners (société affiliée à Swicorp et investisseur en capital sur la zone Afrique et Moyen-Orient) et Holding Générale d’Education – Holged (Groupe leader de l’enseignement privé au Maroc) qui a été retenu en date du 25 novembre 2016.

Le Consortium prend acte que son offre soumise pour la reprise de l’International School of Carthage (ISC ) a été considérée comme la mieux-disante dans le cadre de l’appel d’offres lancé par Al-Karama Holding.

Notons que l’équipe de CAP Bank, conseiller exclusif sur cette opération, a montré une belle performance tout au long du processus de la cession de l’ISC.

« La transaction ISC est un exemple parlant de la politique d’Al Karama Holding qui consiste à céder des actifs dans un souci de continuité du développement des sociétés. Le programme de développement déjà entamé est une fierté pour l’ISC, pour Al Karama Holding et pour le pays », a souligné Adel Grar, Directeur Général d’Al Karama Holding.

Le Consortium Meninx Holding, SPE Capital Partners et Holged confirme ses intentions de renforcer l’ISC et de développer une plateforme importante d’enseignement privé en Tunisie et à l’international.

Le Consortium s’appuiera sur l’expertise de Holged, qui opère dans le domaine de l’enseignement privé depuis 1986 et gère actuellement 12 établissements scolaires dans 7 villes du Maroc encadrant plus de 8200 élèves du préscolaire aux classes préparatoires.