Retraite anticipée : date de dépôt des demandes avant le 2 octobre 2017

Le débat sur l’âge légal de départ à la retraite alimente les discussions depuis des mois. Aujourd’hui, prendre sa retraite un peu plus tôt est désormais possible. Autrement dit, les fonctionnaires de 56 ans et plus auront droit à la retraite en 2018.

Les fonctionnaires qui auront atteint l’âge légal de départ à la retraite anticipée, durant la période allant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, sont appelés à déposer leur demande avant le 2 octobre 2017, a souligné la Présidence du Gouvernement.

Selon les dispositions de la loi 51 du 28 juin 2017, l’employeur prendra en charge les pensions de retraite ainsi que les contributions sociales nécessaires au titre de la durée entre la mise en place du départ jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Dans une déclaration aux médias, Hassan Massaoudi, conseiller des intérêts publics auprès de la présidence du gouvernement, a fait savoir que le nombre de fonctionnaires dans le secteur public candidats au départ anticipé est impressionnant – conséquence logique de la vague de recrutements inconsidérés durant la période 2011-2015.

Rappelons que le porte-parole du gouvernement, Iyed Dahmani, aavait déclaré que le départ anticipé des hauts fonctionnaires permettra un redéploiement dans la fonction publique. De ce fait, il n’y a aucune raison objective qui empêche le fonctionnaire public de partir à la retraite avant l’âge légal. Il ajoute : « Il faut rationaliser le nombre des fonctionnaires publics qui dépasse actuellement 600.000 ».

L’ancien ministre de la Fonction publique, Abid Briki, avait cité le nombre des départs volontaires d’employés du secteur public : 50.000.

Le nombre des départs à la retraite en 2015 s’élevait à 17 mille. La question du financement de la retraite des fonctionnaires du secteur public en sureffectif pose immanquablement la question du financement de leur retraite. Sans oublier que le nombre des pensionnés a augmenté de 5% contre 2.5% depuis les dernières décennies.

Rappelons qu’en 2014, le nombre des retraités dans le secteur privé s’élevait à 671 648 (CNSS) contre 304 391 dans le secteur public (CNRPS).