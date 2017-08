BIAT : un PNB en progression de 18% par rapport au premier semestre 2016

Le bal des résultats semestriels a démarré et, pour les premières banques qui ont publié leurs comptes, la BIAT maintient sa position de leader au premier semestre 2017 avec des indicateurs en hausse. Grâce à une activité dynamique et en croissance, la BIAT réalise une très bonne performance à fin juin 2017 avec un PNB en progression de 18% par rapport au premier semestre 2016.

La BIAT a clôturé le premier semestre 2017 avec les principaux résultats suivants :

Des charges opératoires de 158,3MD, marquant une évolution de 14,1% ;

Des encours de dépôts de 9.516,5 MD, enregistrant un accroissement de 14,4% d’autant plus satisfaisant qu’il a été tiré par les dépôts à vue (+16,5%) ;

Des encours de crédits nets de 8.134,0MD, en progression de 14,9%.

Les produits d’exploitation bancaire s’élèvent au titre du premier semestre 2017 à 450 024 mD. Ces produits d’exploitation bancaire sont composés des postes des intérêts et revenus assimilés, des commissions en produits, des revenus du portefeuille titres commercial et opérations financières et revenus du portefeuille d’investissement et des gains de change.

Les charges d’exploitation bancaire totalisent 121 511 mD au titre du premier semestre 2017.

Ces charges d’exploitation bancaire sont composées des intérêts encourus et charges assimilées et commissions encourues.

Les intérêts encourus sont composés des intérêts sur comptes ordinaires, sur comptes d’emprunts interbancaires, sur dépôts de la clientèle, sur emprunts subordonnés et sur ressources spéciales.

Les commissions encourues sont composées des commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires.

Indicateurs d’activité semestriels au 30 juin 2017