Ce lundi matin, Ons Jabeur crée la surprise en se hissant au classement WTA à la 99 ème place. A Wimbledon, la double championne d’Afrique a enregistré la plus forte progression du Top 100.

Rappelons également qu’Ons Jabeur a remporté le tournoi de tennis WTA intitulé « Nana Trophy » d’une valeur de 50.000 dollars, en battant en finale la Suisse Romina Oprandi (138e mondiale) par deux sets à un (1-6, 6-2,6- 2), le 8 mai au Tennis Club de Tunis.

Après avoir décroché son billet pour le 2 ème tour de Roland-Garros, Ons Jabeur est sans consteste la première joueuse d’un pays arabe à atteindre le 3e tour d’un tournoi du Grand Chelem.

Le rêve d’Ons Jabeur est celui de remporter Roland-Garros : “C’est mon rêve, j’aimerais le réaliser ! Améliorer mon classement WTA, être vers les 200 ou plus, tout simplement. », avait-elle déclaré lors d’une interview. Mais le rêve est devenu réalité, la voilà au Top 100!

Rappelons également que lors du tournoi du Roland-Garros, Ons Jabeur a écarté la 7e joueuse mondiale, Dominika Cibulkova en deux sets seulement. Elle a décroché la plus belle victoire de sa jeune carrière face à la Slovaque, demi-finaliste à Roland-Garros en 2009.

Sad to leave @wimbledon . I had a lot of fun playing here. It’s always special ❤️#nevergiveup #keepfighting #yallah 🎾❤️😍

Getty Images pic.twitter.com/L11ZqJjSv0

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) 5 juillet 2017