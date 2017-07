Gadolinium, un produit de contraste à risque pour les patients?

La recherche scientifique et la médecine ont beau avoir progressé, mais jusqu’à présent et malgré les avancées majeures, la science n’a toujours pas permis de garantir une innocuité totale des médicaments et des explorations médicales. Raison pour laquelle la vigilance est de mise pour toute exploration médicale et pour toute prescription de médicament.

Ce fait concerne particulièrement un produit utilisé pour l’imagerie médicale, le Gadolinium. Cet agent de contraste à base de Gadolinium utilisé en imagerie par résonance magnétique (IRM) est actuellement au cœur d’une polémique sur son éventuelle nocivité en cas d’utilisation répétée.

La question a été soulevée il y a environ une décennie, des données internationales de pharmacovigilance suggérant à l’époque une association entre une exposition aux produits de contraste à base de Gadolinium et la survenue d’une fibrose systémique néphrogénique (FSN) chez des patients en insuffisance rénale ( une maladie caractérisée par une atteinte cutanée touchant les extrémités, et évoluant progressivement vers une fibrose et des contractures articulaires. Les lésions pouvant également s’étendre sur le tronc, des manifestations systémiques ayant été également décrites) .

A cette date, une centaine de cas de FSN ont été rapportés en pharmacovigilance au plan mondial avec l’ensemble des produits de contraste à base de sels de Gadolinium. La prudence a été recommandée de ce fait chez le patient insuffisant rénal sévère, les patients ayant eu une transplantation hépatique ainsi que les nouveau-nés et les nourrissons de moins d’un an.

Cependant, malgré les modifications dans les pratiques cliniques visant à réduire le potentiel et l’incidence du développement de la NSF, de nouvelles données ont mis en lumière le potentiel du Gadolinium à s’accumuler dans différents tissus chez des patients qui ne présentent pas d’insuffisance rénale, y compris les os, le cerveau et les reins.

Un fait confirmé par des études sur des modèles d’animaux et sur des études autoptiques de patients ayant reçu des doses de Gadolinium et n’ayant pas présenté de leur vivant des antécédents d’atteinte rénale. Ces études ont mis en évidence une accumulation particulièrement au niveau du cerveau.

Bien que la mécanique exacte du dépôt ne soit pas encore élucidée, des donnés récentes suggèrent que le Gadolinium a la capacité de s’accumuler chez les patients dont le tissu cérébral est normal et sans antécédents de pathologie intracrânienne. D’après un des auteurs d’une étude réalisée sur ce sujet, le Pr Robert J. McDonald, de la Mayo Clinic : « Le dépôt de Gadolinium se produit indépendamment des anomalies intracrâniennes. La façon dont il se dépose reste encore inconnue, mais pourrait affecter des dizaines de millions de patients dans le monde entier, et d’autres recherches sont nécessaires pour enquêter sur toute co-morbidité ».

Cela a amené les scientifiques de l’université de Caroline du Nord (University of North Carolina) à proposer de désigner cette accumulation du Gadolinium sous le nom de «maladie de dépôt de Gadolinium» qui associe typiquement : des maux de tête persistants, des douleurs osseuses et articulaires, et un épaississement des tissus mous sous la peau.

Les patients sont-ils informés du risque encouru ? Quelles sont les dispositions actuellement prises pour réduire la survenue de ces effets ? D’autres études et éclaircissements sont à apporter pour faire la lumière sur une technologie de plus en plus utilisée à travers le monde.

Mots clés : Gadolinium, IRM, produit de contraste, accumulation , tissus cérébral, fibrose systémique néphrogénique (FSN)