L’UBCI propose le Code Internet Dynamique

Pour sécuriser d’avantage ses clients porteurs de cartes de paiement, l’UBCI réaffirme sa position de première banque en Tunisie à sécuriser les paiements sur internet par carte bancaire sur tous les sites marchands en Tunisie.

Depuis juin 2012, l’UBCI était la première banque à proposer à ses clients le Code Internet Statique, un mot de passe internet unique pour sécuriser les paiements sur les sites marchands tunisiens.

Pour offrir à ses clients encore plus de souplesse et de sécurité, l’UBCI propose depuis le 20 juillet 2017 à tous les détenteurs de cartes de paiement UBCI le Code Internet Dynamique, un mot de passe qui est généré instantanément et communiqué par SMS à chaque opération de paiement en ligne.

La souscription au service est gratuite et peut se faire en agence ou via n’importe quel Guichet Automatique de Banque (GAB) UBCI, en introduisant sa carte de paiement, il n’aura qu’à choisir la fonctionnalité « Autre service » puis « Inscription paiement en ligne » et renseigner son numéro de GSM sur lequel sera envoyé le Code Internet Dynamique.

Incessamment, ce service sera généralisé aux paiements en ligne sur les sites Web marchands étrangers initiés par les cartes en version internationales.

Pour plus d’informations, consultez le site ubci.tn ou appelez le Centre de Relations Clients au 70 000 050