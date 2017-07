Tourisme : vaste opération de contrôle de la qualité dans les hôtels

Une campagne nationale de contrôle et d’inspection de la qualité des services dans les hôtels a été enclenchée depuis hier dans toutes les zones à haute fréquentation touristique.

Cette opération, qui s’étalera tout au long de la haute saison, intervient à un moment où le secteur touristique amorce un regain d’activité et de reprise, notamment des marchés local, algérien et européen.

Pour la circonstance, la direction centrale du produit relevant de l’Office national du tourisme tunisien a procédé à un redéploiement de ses inspecteurs opérant dans les différentes régions en vue d’assurer le maximum de transparence et d’efficacité à leur mission.

Les résultats de cette campagne, nous confie Hédi Chabaane, Directeur centrale du produit à l’ONTT, feront l’objet d’une analyse approfondie et d’un suivi systématique.

Les éventuelles défaillances feront l’objet de sanctions qui vont de la mise en demeure à l’avertissement et des propositions de sanctions qui vont jusqu’à la fermeture pure et simple de l’établissement en cas de défaillances graves.

Par contre, les bons élèves seront honorés à travers l’envoi de lettres de satisfecit. Le Directeur central du produit ne manque pas d’insister sur la mission d’encadrement et de conseil dans cette action de contrôle et sur la concertation permanente avec les professionnels du secteur sur l’importance cruciale que revêt la qualité et l’hygiène.

Il est à noter qu’en 2016 les services de contrôle ont effectué 13 232 opérations d’inspection qui ont touché toutes les filières de la chaîne touristique, y compris le transport touristique, les guides touristiques, les dispositifs de sécurité au sein des hôtels, les restaurants touristiques et les conditions de sécurité des piscines.