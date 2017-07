Youssef Chahed: « La diplomatie tunisienne a longtemps servi à défendre les intérêts du pays »

“Diplomatie économique: l’exemple de la coopération tuniso-africaine,” tel est le thème de la conférence annuelle organisée par le ministère des Affaires étrangères qui se déroule du 24 au 28 juillet. Présent, lors de la 35 ème édition, le Chef du gouvernement a souligné que » la diplomatie tunisienne a longtemps servi à défendre les intérêts du pays”.

Il précise dans ce contexte: « Aujourd’hui, notre Tunisie a besoin de nous tous pour booster notre croissance économique en termes de développement. La conférence internationale sur l’investissement 2020 était une réussite, mais il va falloir redoubler d’efforts car les défis sont de taille aussi bien sur le plan économique que social ».

En somme, « promouvoir davantage le rapprochement entre les opérateurs économiques des différents marchés africain, asiatique, européen, développer des projets concrets sont nos objectifs pour mieux renforcer les investissements dans le moyen-long termes. Ce sont autant de défis à relever », a renchéri Youssef Chahed lors de son allocution.

D’après M. Chahed, le pays a besoin de nouveaux partenariats, d’attirer de nouveaux investissements à plusieurs niveaux. Autrement dit, un nouveau souffle économique. Il précise dans ce contexte: « Le marché africain est, sans aucun doute, un atout considérable en termes de positionnement géographique, mais il dispose également d’une grande dynamiques en termes de relations d’amitié et de fraternité ».

Et de conclure: « La diplomatie tunisienne a un rôle stratégique pour une vision futuriste de la Tunisie, qui fera de la Tunisie un hub économique dont tout le monde sera fier. Et nous sommes sur la bonne voie ».

Rappelons qu’il y a quelques mois le déplacement de Youssef Chahed dans les trois pays :le Niger, le Burkina Faso et le Mali a avant tout permis de booster l’investissement et de faire de la Tunisie un hub économique, diplomatique et culturel.

Sur le plan économique, le marché africain est un marché prometteur. Et malgré la présence de plusieurs autres pays depuis des années, la Tunisie a une grande place sur ce marché.

