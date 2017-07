Maghreb : une cigarette sur 5 est consommée illégalement

Une nouvelle étude KPMG sur la consommation illicite de cigarettes en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Libye, publiée aujourd’hui, a révélé que dans les 4 pays, une cigarette sur 5 est consommée illégalement. Cette étude a montré que le commerce parallèle a affaibli les revenus de l’Etat en les privant d’une recette fiscale de 565 millions de dollars supplémentaires aux recettes des Etats en 2016.

L’étude a également indiqué que la contrebande de cigarettes n’était qu’une des composantes d’un vaste réseau de commerce illicite dans lequel des produits comme le carburant et les denrées alimentaires passent illégalement les frontières pour être revendus à moindre prix. Les quatre pays subventionnent les produits de base tels que le pain, le sucre, les matériaux de construction, créant ainsi des différences de prix qui incitent à faire passer des marchandises en contrebande vers les pays voisins.

Les points saillants de l’étude révèlent que:

Plus de 7 milliards de cigarettes illicites, originaires des zones franches des Emirats Arabes Unis, entrent principalement en Libye sans payer de taxes

Les efforts visant à réduire la contrebande de cigarettes en 2016 semblent avoir contribué à une baisse du volume global de cigarettes illicites dans toute la région qui passe de 17 à 13 milliards de cigarettes entre 2015 et 2016.

Les différences de prix encouragent le mouvement des cigarettes de l’Algérie vers les pays voisins. En 2016, plus de 5 milliards de cigarettes ont transité vers d’autres destinations. Cependant, le rapport fait état d’une baisse en 2016, suite au renforcement de la sécurité aux frontières.

Le commerce illégitime de cigarettes fait partie d’un large réseau de produits de contrebande incluant des denrées alimentaires, du carburant, des véhicules, des matières premières et des appareils électriques qui passent illicitement les frontières à travers toute la région.

Le trafic des marchandises de cette nature est en grande partie socialement accepté et constitue une composante essentielle des stratégies de subsistance dans de nombreuses régions frontalières.

Le plus grand volume de consommation illicite de cigarettes a été identifié en Libye, où 93% des cigarettes consommées sont illégales.

« Cette étude souligne l’ampleur et la menace du commerce parallèle du tabac en Afrique du Nord, en identifiant les tendances et les facteurs clés. Il est important d’attirer l’attention sur ce grave problème, qui prive les gouvernements d’environ 565 millions de dollars par an en recettes fiscales. Il est également important de faire prendre conscience des rapports suggérant que des groupes criminels organisés utilisent les routes du trafic de cigarettes pour d’autres activités illégales et criminelles « , a déclaré Alvise Giustiniani, responsable des opérations anti- commerce illicite de Philip Morris International.