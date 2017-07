Afrique : 52 entreprises tunisiennes présentes en Côte-d’Ivoire

« La Tunisie s’oriente de plus en plus vers les pays africains », affirme l’ambassadeur de Tunisie en Côte-d’Ivoire, Naoufel Abidi, en marge de la conférence annuelle des chefs de délégations diplomatiques et consulaires qui se tient du 24 au 28 juillet à Tunis.

Pour l’ambassadeur tunisien en Côte-d’Ivoire, cette nouvelle orientation est dictée par la conjoncture économique mondiale actuelle.

Ainsi, l’ambassadeur tunisien a indiqué que 52 entreprises tunisiennes exercent actuellement en Côte- d’Ivoire. Ce chiffre pourrait être révisé à la hausse. Les 52 entreprises exercent dans plusieurs secteurs d’activité (bureau d’études, TIC et autres). L’ambassadeur s’est réjoui que les compétences tunisiennes soient toujours autant sollicitées.

Naoufel Abidi a fait savoir que la Côte-d’Ivoire présente un portefeuille de 94 projets, pour une enveloppe globale de 25 milliards de dollars, à financer sur la période 2016/2020.

De même, en 2016, 15 accords et conventions ont été signés entre la Tunisie et la Côte-d’Ivoire, dont un accord relatif au transport aérien, une convention fiscale et un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements.