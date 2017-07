Bientôt un smartphone de la marque Facebook ?

Facebook semble avancer dans la réalisation d’un projet dans la plus grande discrétion, avec la conception en cours d’un appareil modulable qui verra le jour, dans un avenir proche.

La firme américaine travaille actuellement sur la mise au point d’un terminal dont les fonctionnalités pourraient être modifiées selon les envies de l’utilisateur, comme l’ont imaginé les concepteurs du téléphone modulable Ara pour le compte de Google.

Un brevet a d’ores et déjà été déposé par la firme américaine, détaillant dans son descriptif son mode de fonctionnement. L’appareil sera doté d’un châssis sur lequel pourront se greffer une multitude de modules de fonctionnalités variables.

D’après le document disponible sur le site internet du service américain des brevets, daté du 20 juillet, l’appareil pourrait être modifié comme dans un jeu de LEGO.

L’ «appareil modulaire électromécanique» ainsi décrit pourrait être doté d’un haut-parleur, d’un micro, d’un GPS, d’un écran, d’un pavé tactile (touchpad) ou même d’un thermomètre.

D’après Business Insider, un plan pour la commercialisation du terminal est probablement entamé, du fait de la création en cours d’une équipe de marketing dédiée à ce projet.

S’il se concrétise le projet en question pourrait apporter un nouveau souffle dans la construction des smartphones, en allongeant leur pérennité. Pour l’année 2016, le cabinet Gartner spécialisé en nouvelles technologies a en effet montré qu’en Europe de l’Ouest, la durée de vie d’un téléphone basique ne dépasse pas les 2,4 années et 3,1 années pour les smartphones haut de gamme.

Pour cause, les utilisateurs sont contraints de suivre le rythme sans cesse imposé par les nouveautés technologiques, notamment dans l’industrie des smartphones.

Facebook suivra-t-il les pas de Google, ou apprendra-t-il des erreurs de ses prédécesseurs avant de se lancer ouvertement dans ce projet?

Le projet Ara n’a en effet jamais vu le jour malgré sa pertinence. La discrétion avec laquelle avance ce projet signé Facebook fait présager une meilleure préparation et peut-être une meilleure conception des appareils modulables du futur. Aura-t-il le succès escompté ? Wait and see.