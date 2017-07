Robotique : la Tunisie médaillée d’or et d’argent aux USA

Grâce aux sept jeunes lycéens âgés entre 15 et 18 ans, l’Association First Skills Club vient de remporter deux médailles d’or et d’argent lors de la compétition internationale Global Robotics Challenge 2017, organisée du 16 au 18 juillet à Washington-USA.

Représentants l’équipe nationale tunisienne dans la première édition des jeux olympiques de robotique «First Global Challenge» sur un total de 163 pays présents, ces jeunes ont obtenu le premier prix «Al-Khwarizmi pour l’organisation supporteur des jeunes scientifiques» et le deuxième prix d’«Albert Einstein pour l’excellence internationale».

A cette occasion, Tunisie Télécom, qui sponsorise l’équipe tunisienne via un appui financier et technique nécessaire pour pouvoir réaliser cet exploit grandiose et réussir à bien sa mission, les a accueillit aujourd’hui pour l’honorer.

Dans ce cadre, son Directeur Général Nizar Bouguila a félicité la distinction de la Tunisie à l’international, affirmant le soutien de Tunisie Télécom à cette association qui a, selon ses dires, hissé le drapeau de la Tunisie à l’international.

Il a annoncé que cette distinction reflète l’ouverture de la Tunisie sur l’économie mondiale, notamment l’économie numérique, l’innovation et l’entrepreneuriat, en tant que créateurs de richesses et de la valeur ajoutée.

M. Bouguila a, en outre, appelé les représentants de cette association à l’ouverture des clubs similaires à celui de Sfax dans les autres régions de la Tunisie.

Pour sa part, Faten Khalfallah Hammouda, présidente de l’association, enseignante au collège pilote de Sfax, chercheuse dans le domaine de l’innovation de l’éducation, Techwomen 2015 et sélectionnée la Femme qui changeait les générations 2016 par l’Institut des états unis de la paix, a exprimé sa fierté et sa joie après ce triomphe en disant que ces jeunes sont les héros de la Tunisie. Et d’ajouter que ce challenge n’a pas été pas seulement une compétition à gagner, mais aussi une occasion d’honorer la chère Tunisie.

Avec les larmes aux yeux et beaucoup d’émotions, Rabah Hammouda, secrétaire général de l’association, enseignant d’éducation sportive au collège pilote de Sfax et technicien supérieur en techniques d’innovation en éducation certifié par IREX, a également exprimé sa fierté en précisant: «Last but not least, nous espérons que le classement de la Tunisie en tant que première mondiale et champion olympique renforcera nos compétences en programmation et conception de robots et nous permettra de participer au championnat du monde qui sera organisé en avril 2018 aux USA et au championnat régionale du robotique 2018».

Il a rappelé que depuis sa création en 2011, l’Association First Skills Club a formé 100 jeunes tunisiens dans le domaine de soft skills.

A noter que First Global Challenge est un évènement annuel qui met à l’honneur de jeunes talents scientifiques du monde entier, en leur permettant de créer des robots qui apporteront des solutions aux grands défis mondiaux. Cette année, le thème a porté sur l’accès à l’eau potable.