Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires sociales chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Radhouane Ayara, a indiqué lors d’une séance plénière qui se tient aujourd’hui, 22 juillet, à l’ARP, que le ministère a demandé d’inclure l’Agence de coopération technique dans la compilation des institutions relevant des Tunisiens à l’étranger ( TRE).

Le ministère des Affaires sociales a en effet demandé à la Présidence du gouvernement de tenir un Conseil ministériel restreint afin de compiler les institutions en relation avec les Tunisiens à l’étranger. L’Agence de coopération technique serait intégrée dans la compilation de ces institutions. Par ailleurs, le secrétaire d’Etat a fait savoir que l’immigration est un sujet prioritaire pour le ministère des Affaires sociales.

Notons que la présidence du gouvernement a adopté à une panoplie de mesures au profit des Tunisiens à l’étranger. Entre autres mesures, la programmation de 258 vols, soit 40 mille sièges supplémentaires.

Il a été prévu à cet effet d’accorder des réductions de 33% sur les prix des billets (pour les enfants de 0 à 18 ans) et de 25% (pour les jeunes de 19 à 26 ans) et la possibilité d’ouverture de comptes en devises ou en dinars convertibles auprès des banques tunisiennes et de l’Office National de la Poste.