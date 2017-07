Saïda Garrache vient d’être désignée porte-parole de la Présidence de la République, succédant ainsi à Ridha Bouguezzi.

Avocate de son état, elle a passé une grande partie de sa carrière à défendre les droits des femmes. Son insertion dans le monde associatif, en l’occurrence à l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), n’a fait que renforcer sa détermination à militer pour la cause des femmes et de leurs droits socio-économiques.

Pour rappel, dans une déclaration à leconomistemaghrébin.com, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, Mme Garrache a mis l’accent sur le rôle des femmes tunisiennes dans l’histoire, elle avait déclaré : “Je pense que les Tunisiennes sont unies quand il s’agit de défendre la cause de la femme et de ses droits. Reconnaître la pluralité en termes de réflexion veut dire qu’on est dans l’ouverture, et non dans l’exclusion. Les femmes tunisiennes ont toujours été présentes dans l’histoire”.

Quant à la présence de la femme dans la vie politique, elle a souligné : “L’après-14 janvier, la mobilisation des femmes a changé le cours de l’Histoire, nous sommes devenues un exemple d’inspiration pour les autres, comment ces femmes ont-elles réussi à changer, à sauver le pays ? Quand on regarde ce qui se passe en Egypte, en Libye, en Syrie, le printemps arabe dans ces contrées a amené sont lot de violences, d’affrontements, alors que la Tunisie reste un modèle à méditer, et à suivre ».

Il n’en demeure pas moins qu’en Tunisie, la reconnaissance politique et sociale de la femme est encore et toujours à l’ordre du jour et le restera encore pour longtemps. A n’en pas douter.