J.F. Limantour : le nouveau Smic textile-habillement tunisien, deux fois inférieur à celui du Maroc

Jean-François Limantour, spécialiste du secteur textile-habillement et président de l’Association Evalliance, a commenté hier les augmentations salariales dans le secteur textile-habillement en Tunisie à la suite d’un avenant conclu le 18 juillet 2017 entre la centrale patronale UTICA et la centrale ouvrière ( UGTT) prévoyant une augmentation salariale de 6 % dans le secteur textile-habillement de Tunisie.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2017, cette augmentation couvre la période allant d’août 2016 au 31 décembre 2018, soit une période de 29 mois. Aucune autre négociation n’interviendra d’ici à fin 2018, qu’il s’agisse des salaires ou des divers avantages conventionnels.

« Cette signature intervient à l’issue d’un long conflit entre les entreprises textile-habillement et l’Utica se traduisant par la dénonciation par le secteur de l’accord général de salaires conclu par l’UTICA (+ 6 % en août 2016 et + 6 % en janvier 2017), et par la création d’une nouvelle fédération sectorielle sur les cendres de la Fenatex », a rappelé J.F. Jean-François Limantour.

Et d’ajouter que ce bras de fer entre les dirigeants textiles tunisiens et leur centrale syndicale a donc tourné à l’avantage du secteur qui a pu ainsi éviter la seconde augmentation de 6 % prévue au 1er janvier 2017 par l’accord général. Le taux horaire minimum est ainsi porté à 1,722 dinar.

« Calculé en euros au taux de conversion au 20 juillet 2017, le SMIC horaire de base dans le secteur textile-habillement tunisien s’établit à 0,61 euro. A titre de comparaison, il est de 0,82 euro en Algérie, de 1,20 euro au Maroc et de 2,23 euros en Turquie », explique Jean-François Limantour.