Tunisiens à l’étranger : « Rentrez chez vous »

« Rentrez chez vous », tel est le slogan d’une campagne de communication lancée le 19 juillet par la nouvelle plateforme sur Internet dénommée Allobledi et dédiée aux Tunisiens à l’étranger présentée jeudi au cours d’une conférence de presse à Tunis.

Lancée par des Tunisiens de l’étranger et des compétences locales, Allobledi.tn est d’abord un appel à investir et agir positivement en faveur de la Tunisie. « Les Tunisiens à l’étranger et la Tunisie doivent mieux se comprendre avec à la clé, un gisement d’opportunités nouvelles…Sans rêver, nous comptons faire bouger les lignes ! », a déclaré Samir Bouzidi, fondateur et associé d’Allobledi.

« Comme vous », peut-on lire en introduction du profil des fondateurs de la nouvelle plateforme Allobledi qui promet de faciliter les projets immobiliers (et +) des Tunisiens de l’étranger.

Les Tunisiens de l’étranger ont la possibilité de consulter des milliers d’annonces immobilières vérifiées, demander une offre de financement et/ou d’assurance et enfin se faire assister d’un avocat indépendant spécialiste en droit immobilier.

Les professionnels ont tous été sélectionnés pour la qualité de leur offres, leur capacité à satisfaire cette clientèle exigeante et la signature d’une charte éthique qui interdit par exemple de pratiquer des prix discriminatoires (prix plus élevés pour les Tunisiens de l’étranger)…

Et gare aux défaillances : à titre d’exemple chaque professionnel est automatiquement noté par le client qui évalue la réactivité du professionnel, générant une notation « réactivité » (à l’image de TripAdvisor) visible par tous sur la plateforme.

Allobledi dispose de son propre « contact center » disponible 6j/7 et exclusivement réservé aux sollicitations des Tunisiens de l’étranger depuis leur pays de résidence pour tous leurs projets d’investissements : N° vert international (appels gratuits pour le client), Web call back, Skype, WhatsApp, chat on-line, mails et réseaux sociaux…sans oublier les événements de proximité prévus à l’étranger tout au long de l’année : conférences sur l’investissement dès novembre 2017 (Paris, Londres, Cologne…) ou encore les animations dans une vingtaine de consulats au monde.

Nul doute que cette plateforme tombe à point nommé pour les professionnels de l’immobilier qui disposent avec Allobledi d’une solution à la crise actuelle qui frappe le secteur, offrant une opportunité unique de connecter leurs offres à un gisement d’1,5 million de clients potentiels.

La Banque de l’Habitat, la compagnie Carte Assurances Carte et le réseau d’agences immobilières Tecnocasa figurant parmi les premiers partenaires stratégiques aux côtés d’Allobledi. D’autres acteurs majeurs suivront dans les jours prochains…

Il sera alors temps de préparer le lancement d’Allobledi en Afrique prévu dès 2018.