Tunisie- Turquie : les voies et moyens de rééquilibrer la balance commerciale bilatérale

L’UTICA et le conseil d’affaires Tunisie – Turquie organisent aujourd’hui 21 juillet 2017 à partir de 17h, au siège de l’UTICA, une table ronde ayant pour thème : « Les voies et les moyens de rééquilibrer la balance commerciale bilatérale. »

La manifestation verra la participation d’intervenants tunisiens et turcs et se tiendra en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied Laadhari, et du ministre de l’Economie de la République de Turquie, Nihat Zeybekci.

Au programme, des présentations sur les opportunités d’investissement en Tunisie par FIPA-Tunisie et le financement, services de construction-contrats et coopération en énergie par l’Eximbank Turquie. Une session de réseautage est prévue à la fin de la table ronde et les discours des invités.

La balance commerciale tuniso-turque est largement déficitaire, s’élevant à 1,838 milliard de dinars en 2016 d’exportations de la Turquie sur le marché tunisien -comprenant les fameuses glibettes blanches- contre 416 MDT d’importations en 2006. Quant aux exportations tunisiennes en direction de la Turquie, elles n’ont pas dépassé les 366 MDT en 2016, alors qu’elles étaient de l’ordre de 161 MDT en 2006.

Invité sur la chaîne privée Nessma TV, Omer Faruk Dogan, l’ambassadeur turc en Tunisie a fait savoir hier que les entreprises turques installées en Tunisie assurent l’emploi d’environ 1700 Tunisiens.